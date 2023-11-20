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Дзен Дневник

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Совет, любовь… и могила поглубже: зачем китайцы женят мертвецов? Странная традиция призрачных свадеб

Совет, любовь… и могила поглубже: зачем китайцы женят мертвецов? Странная традиция призрачных свадеб

В прошлом месяце случилась беда: китайская интернет-знаменитость, известная под именем Luoxiaomaomaozi и страдающая от психического заболевания, попрощалась с жизнью онлайн-трансляции, приняв яд перед аудиторией из миллионов подписчиков.

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