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  • Е Пронина
    что новости можно читать только в телеграме? других способов нет,так полно других платформ, ,,дурак Дуров,, по мне, ч..."Кто бы мог подум...
  • Сергей Петров
    Умный конечно, но сволочь конченная!"Кто бы мог подум...
  • Eduard
    Съезвил пес!"Кто бы мог подум...

"Оправдал свое название". Владислав Бакальчук подвел итоги ушедшего года Семьи

"Оправдал свое название". Владислав Бакальчук подвел итоги ушедшего года Семьи

Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале подвел итоги прошедшего года, который для него был полон “неожиданных поворотов” судьбы.

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