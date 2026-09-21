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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев, Рублев, Хачанов, Бублик, Циципас заявились на турнир в Алматы

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Алматы, который пройдет с 19 по 25 октября. В Казахстане планируют выступить: действующий чемпион Даниил Медведев (№6 рейтинга ATP ); Лучано Дардери (20); Александр Бублик (21); Андрей Рублев (25); Карен Хачанов (26); Стефанос Циципас (44); Марин Чилич (79); Полный список участников здесь .

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