Новые требования к батареям: как подготовиться к отопительному сезону и на что обратить внимание Ольга ВайленкоС наступлением осени каждый житель многоквартирного дома сталкивается с неизбежным вопросом – когда в домах появится тепло? Особенно остро этот вопрос встает в регионах с холодными климатическими условиями.
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