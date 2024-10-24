Новые требования к батареям: как подготовиться к отопительному сезону и на что обратить внимание Ольга ВайленкоС наступлением осени каждый житель многоквартирного дома сталкивается с неизбежным вопросом – когда в домах появится тепло? Особенно остро этот вопрос встает в регионах с холодными климатическими условиями.