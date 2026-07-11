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Блок Aladdin от BlackRock расширяет присутствие в альтернативных инвестициях после поглощения Preqin

Блок Aladdin от BlackRock расширяет присутствие в альтернативных инвестициях после поглощения Preqin

Фондовый гигант BlackRock официально объявил о масштабном расширении возможностей своей флагманской технологической платформы Aladdin за счет глубокой интеграции аналитических инструментов британского исследовательского агентства Preqin, полностью поглощенного за 3,2 миллиарда долларов США (2,55 миллиарда фунтов).

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