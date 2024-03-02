В Германии заявили об острой нехватке боеприпасов у ВСУ

REUTERS/Inna Varenytsia Острая нехватка боеприпасов и истощение войск вынуждают украинскую армию оставлять все новые и новые территории, уверен политолог и военный эксперт Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
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