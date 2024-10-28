Собянин: Вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Москва создала систему поддержки креативных предпринимателей Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поделился информацией о значении креативных индустрий для экономики столицы и мерах поддержки этой сферы.
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