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Курс доллара на Мосбирже обрушился до уровня июня 2015 года

Курс доллара на Мосбирже обрушился до уровня июня 2015 года

Во вторник, 21 июня, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля к доллару и евро. Как следует из данных торгов, 21 июня курс доллара обрушился до уровня июня 2015 года: американская валюта достигла 55,09 рубля, потеряв ещё 54 копейки.

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