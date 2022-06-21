Курс доллара на Мосбирже обрушился до уровня июня 2015 года

Во вторник, 21 июня, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля к доллару и евро. Как следует из данных торгов, 21 июня курс доллара обрушился до уровня июня 2015 года: американская валюта достигла 55,09 рубля, потеряв ещё 54 копейки.