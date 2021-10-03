Кто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили»

Спички - не игрушкаПолитикаКто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили» © РИА Новости / Стрингер Автор: Станислав Тарасов Муниципальные выборы в Грузии выходят за рамки местного значения.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКотищевМожет приху..т его там, в пылу борьбы?ПРОСТО ВАЛЕРИЙНет никаких гарантий, что ипанутый на всю голову мишико внезапно не пострадает от ковидлы-инсульта-инфаркта-кирпича на голову. И не факт, что у него и на подобный случай найдется подходящий галстук.БОБорис ОсиповКомментировать
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