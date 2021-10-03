Спички - не игрушка

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Кто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили»

Кто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили»

© РИА Новости / Стрингер   Автор: Станислав Тарасов  Муниципальные выборы в Грузии выходят за рамки местного значения.

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Котищев
Может приху..т его там, в пылу борьбы?
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Нет никаких гарантий, что ипанутый на всю голову мишико внезапно не пострадает от ковидлы-инсульта-инфаркта-кирпича на голову. И не факт, что у него и на подобный случай найдется подходящий галстук.
Борис Осипов

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