БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путь на Днепропетровск открыт: ВС РФ захлопнули «котел» в Великой Новосёлке

Путь на Днепропетровск открыт: ВС РФ захлопнули «котел» в Великой Новосёлке

В окружение попала элитная 110-я ОМБр, которая прямо сейчас утилизируется по «приколу» Зеленского Для 110-й ОМБр ВСУ обстановка в районе Великой Новоселки вечером 16 января резко ухудшилась.

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