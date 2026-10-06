Песков: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Литве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вынуждена принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, если Литва разместит на своей территории ядерное оружие.
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