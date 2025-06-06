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Царьград

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Турист подслушал на базаре в Ташкенте: что жители Узбекистана думают о русских

Турист подслушал на базаре в Ташкенте: что жители Узбекистана думают о русских

Иногда туристическая поездка оказывается очень познавательной во всех смыслах.Турист Денис Забелин, который путешествовал по Узбекистану, рассказал о своих впечатлениях от страны и местных жителей.

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