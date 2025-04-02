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Дочь Моники Беллуччи расстегнула перед камерой надетую на голый торс шубу

Дочь Моники Беллуччи расстегнула перед камерой надетую на голый торс шубу

Модель Дева Кассель снялась в откровенных нарядах для журнала Puss Puss. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

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