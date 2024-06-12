🔥Жители города Новоаннинского сообщают о задымлении в районе бывшего мясокомбината. Огнеборцы 47-й пожарно-спасательной части уже ликвидируют ландшафтный пожар.
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🔥Жители города Новоаннинского сообщают о задымлении в районе бывшего мясокомбината. Огнеборцы 47-й пожарно-спасательной части уже ликвидируют ландшафтный пожар.