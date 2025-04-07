Врач перечислил говорящие о нехватке микроэлементов сигналы организма

Тело человека обладает способами подачи сигналов о нехватке основных витаминов и минералов. Например, наличие белых точек на ногтевых пластинах может говорить о недостатке таких витаминов и микроэлементов, как цинк, кальций, йод, витамин А.
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