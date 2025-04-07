Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 8 апреля.ОвенОвен может наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках.