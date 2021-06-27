Минздрав РФ разрешил беременным прививаться вакциной Спутник V Александр АлексеенкоПоследние несколько дней в России творится нечто невероятное – коронавирус наступает настолько нагло и цинично, что уже не спасают никакие меры предосторожности.
Минздрав РФ разрешил беременным прививаться вакциной Спутник V Александр АлексеенкоПоследние несколько дней в России творится нечто невероятное – коронавирус наступает настолько нагло и цинично, что уже не спасают никакие меры предосторожности.
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