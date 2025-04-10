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Калужские новости

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На улице Пухова в Калуге погаснет свет

На улице Пухова в Калуге погаснет свет

11 апреля с 9:00 до 12:00 в нескольких зданиях по улице Пухова в Калуге отключат электричество, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба 11 апреля с 9:00 до 12:00 в нескольких зданиях по улице Пухова в Калуге отключат электричество.

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