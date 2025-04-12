Родительский комитет призвал принять меры по защите детей от деструктивного контента

Исполнительный директор Национального родительского комитета и член Общественного совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский выступил с обращением, призвав защитить детей от деструктивного контента, количество которого постоянно увеличивается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии