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Родительский комитет призвал принять меры по защите детей от деструктивного контента

Родительский комитет призвал принять меры по защите детей от деструктивного контента

Исполнительный директор Национального родительского комитета и член Общественного совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский выступил с обращением, призвав защитить детей от деструктивного контента, количество которого постоянно увеличивается.

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