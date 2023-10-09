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Тинькофф собирает биометрию, россияне избавляются от валюты. Обзор Банки.ру

Тинькофф Банк запросил у клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении продуктов, для перевода в формат биометрических данных, в том числе векторов Единой биометрической системы (ЕБС), пишет «Коммерсант».

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