Разведка США изменила оценку угрозы «нападения» России на Европу

Американская разведка официально пересмотрела свои же прогнозы. Еще вчера нам рисовали карты с танковыми колоннами у границ Прибалтики, а сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает: вероятность прямого столкновения России и стран НАТО оценивается как низкая.