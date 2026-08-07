Разведка США изменила оценку угрозы «нападения» России на Европу

Американская разведка официально пересмотрела свои же прогнозы. Еще вчера нам рисовали карты с танковыми колоннами у границ Прибалтики, а сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает: вероятность прямого столкновения России и стран НАТО оценивается как низкая.
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