Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! У большинства наших дачников существует стандартный набор садового инвентаря, в который входят несколько лопат, грабли, вилы и наверное еще и тяпка, о таком наборе можно судить даже из ассортимента инструментов, представленных на полках наших магазинов, и порой что-либо новое очень трудно там найти… За рубежом этот […] Сообщение Садовый инструмент, о котором некоторые дачники вообще не слышали! А за рубежом без него не обходится ни один садовник появились сначала на Дзен дневник.