© sulit.photos/Shutterstock/FOTODOMРиск эпизодов, в которых человек наносит вред собственному здоровью, у пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) максимален до начала приема лекарств, а не после, как боялись пациенты.