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Мигрантов массово завозят в Россию не просто так. Депутат заподозрил пугающее: "Есть некий план"

Мигрантов массово завозят в Россию не просто так. Депутат заподозрил пугающее: "Есть некий план"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Мигрантов массово завозят в Россию не просто так. Депутат Госдумы Михаил Матвеев заподозрил пугающее: "Есть некий план".

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
За асем планом наших прожажных пидорасов стоят деньги старого извращенца и пидораса дж.сороса не смогли победить Россию решили ращвалить из нутри. Я не понимаю куда наш гарант смотирит.
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21 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
И Залупин во главе его. Надо выгнать из депутатов и посадить за вредительство родине
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Всем очевидно, что за поощрением беспардонной миграции стоит Запад, прежде всего Мелкобритания. И меры, которые принимаются в нашей стране, запоздалые и явно недостаточные. Робость, проявляемая Президентом, Госдумой и Правительством в решении мигрантской гангрены, удивительна и непростительна.
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3 час.
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