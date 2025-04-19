Мигрантов массово завозят в Россию не просто так. Депутат заподозрил пугающее: "Есть некий план"

АЛЕКСАНДР Крымский За асем планом наших прожажных пидорасов стоят деньги старого извращенца и пидораса дж.сороса не смогли победить Россию решили ращвалить из нутри. Я не понимаю куда наш гарант смотирит.

ЛЛ Людмила Лепаева И Залупин во главе его. Надо выгнать из депутатов и посадить за вредительство родине