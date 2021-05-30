«МЮ» не станет покупать Кейна. Сделку по Санчо считают более приоритетной

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить атаку в летнее трансферное окно. Как пишет Daily Mail, английский клуб предпочитает вариант с подписанием полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, а не с приглашением форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
«Манчестер Юнайтед» хочет усилить атаку в летнее трансферное окно. Как пишет Daily Mail, английский клуб предпочитает вариант с подписанием полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, а не с приглашением форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Свежие комментарии