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«МЮ» не станет покупать Кейна. Сделку по Санчо считают более приоритетной

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить атаку в летнее трансферное окно. Как пишет Daily Mail, английский клуб предпочитает вариант с подписанием полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, а не с приглашением форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

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