Из афиши российских кинотеатров исчезли показы мультфильма «Гадкий я-4». «Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате», — указывается в публикации «Киноафиши».