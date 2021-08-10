Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются дискредитировать США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают других в том, что Америка переживает упадок и теряет позиции, поэтому стране необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства.
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