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Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются дискредитировать США

Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются дискредитировать США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают других в том, что Америка переживает упадок и теряет позиции, поэтому стране необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства.

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Владимир Борисов
а есть что-то дискредитировать?

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