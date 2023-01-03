Бикси в карамели и песочно-розовый каскад: какие причёски будут популярны в 2023 году? Об актуальных причёсках в 2023 году рассказывает стилист Если женщина меняет прическу, значит, скоро она изменит жизнь, говорила неподражаемая Коко Шанель.