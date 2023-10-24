Армия обороны Израиля за 24 часа нанесла удары по более чем 400 объектам ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поделилась в своем Telegram-канале информацией о том, что за прошедшие 24 часа военным удалось нанести удары по более чем 400 объектам палестинского движения ХАМАС.
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