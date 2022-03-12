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Как появилась профессия дворецкий, и Как со временем менялись его обязанности

Как появилась профессия дворецкий, и Как со временем менялись его обязанности

«Убийца – дворецкий» стало мемом еще тогда, когда и слова «мем» не существовало. Дворецкий как персонаж придает особенный колорит даже сюжету книги или кинофильма, что уж говорить об атмосфере дома, в котором дворецкий работает в реальном мире.

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