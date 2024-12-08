Обострение ситуации в Сирии вызвало интерес к предсказаниям Ванги: что говорила пророчица

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. Эскалация конфликта в Сирии, где радикальные группировки вновь усилили давление на правительственные войска, привлекла внимание мировых СМИ и возродила интерес к предсказаниям болгарской ясновидящей Ванги.
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