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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С 1 февраля объявлен месячник безопасного труда в промышленных организациях города Бобруйска.

С 1 февраля объявлен месячник безопасного труда в промышленных организациях города Бобруйска.

В связи с постоянно выявляемыми нарушениями правил и норм по охране труда, а также имеющими место несчастными случаями на производстве разной степени тяжести, в целях обеспечения безопасности работающих при выполнении работ, повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предуп .

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