С 1 февраля объявлен месячник безопасного труда в промышленных организациях города Бобруйска.

В связи с постоянно выявляемыми нарушениями правил и норм по охране труда, а также имеющими место несчастными случаями на производстве разной степени тяжести, в целях обеспечения безопасности работающих при выполнении работ, повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предуп .