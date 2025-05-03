Авторы The Alters раскрывают опасности инопланетного мира в новом видеодневнике

Авторы The Alters раскрывают опасности инопланетного мира в новом видеодневникеНа выставке Future Games Show 11 bit studios представила свежий видеодневник к своему новому проекту The Alters, в котором разработчики рассказали о многочисленных подводных камнях загадочной и враждебной планеты.
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