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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы The Alters раскрывают опасности инопланетного мира в новом видеодневнике

Авторы The Alters раскрывают опасности инопланетного мира в новом видеодневнике

Авторы The Alters раскрывают опасности инопланетного мира в новом видеодневникеНа выставке Future Games Show 11 bit studios представила свежий видеодневник к своему новому проекту The Alters, в котором разработчики рассказали о многочисленных подводных камнях загадочной и враждебной планеты.

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