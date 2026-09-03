Путин: реальные зарплаты в России за первый квартал 2026 года выросли на 6,3%

Реальные зарплаты в России за первый квартал 2026 года выросли на 6,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию его выступления ведет «Газета.
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