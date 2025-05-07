‼Госдума объявила мобильный интернет «элементом боевого управления». Его будут отключать во время крупных событий, чтобы обезопасить нацию.
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‼Госдума объявила мобильный интернет «элементом боевого управления». Его будут отключать во время крупных событий, чтобы обезопасить нацию.