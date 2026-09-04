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Финэксперт Комаленков: уровень $82,5 тысячи важен для дальнейшего роста биткоина

Финэксперт Комаленков: уровень $82,5 тысячи важен для дальнейшего роста биткоина

Эксперт в сфере стратегических коммуникаций Кирилл Комаленков рассказал, какие факторы поддержали рост биткоина выше $81 тыс.

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