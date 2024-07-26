Даже долги не страшны: финансовый гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года

Неделя с 29 июля по 4 августа 2024 года обещает быть насыщенной и динамичной в финансовом плане. Астрологи советуют следовать нескольким рекомендациям, чтобы избежать финансовых проблем и использовать этот период на полную мощность.
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