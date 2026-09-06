Патриарх Кирилл встретил мощи Дмитрия Донского в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя во время литургии, передает корреспондент ТАСС.
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