ТАСС: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник. «Документы заключались между городом, в данном случае мэрией, и украинской стороной, договор расторгнут», — сказал собеседник агентства.
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