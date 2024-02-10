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Парламентская газета

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ТАСС: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

ТАСС: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник. «Документы заключались между городом, в данном случае мэрией, и украинской стороной, договор расторгнут», — сказал собеседник агентства.

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Комментарии
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А
Александр
а что так долго ждали? мозги у рогулей не отрастут ни когда!!!!
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16 час.

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