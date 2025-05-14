Страны НАТО начали разрабатывать план значительного увеличения расходов на оборону

Страны Североатлантического альянса начали разрабатывать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону таким образом, чтобы это могло смягчить требование президента США Дональда Трампа тратить 5 процентов от ВВП на военные нужды.
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