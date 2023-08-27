Плач «звезды Голливуда»: актриса обвинила Россию в «разрушенной мечте»

Оказывается, у нас тут ещё одна актриса, т.н. «звезда» фильма «The Тёлки» решила заявить о том, что Россия лишила её мечты! Они там все мечтали, мол, что если Россия будет достаточно безропотно лежать под Америкой и выполнять любые хотелки, то их в Голливуд примут.