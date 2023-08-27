Оказывается, у нас тут ещё одна актриса, т.н. «звезда» фильма «The Тёлки» решила заявить о том, что Россия лишила её мечты! Они там все мечтали, мол, что если Россия будет достаточно безропотно лежать под Америкой и выполнять любые хотелки, то их в Голливуд примут.
Плач «звезды Голливуда»: актриса обвинила Россию в «разрушенной мечте»
Комментарии
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Фильм - дерьмо и в голове этой дуры-телки - тоже дерьмо. Супер-звехдоздой себя возомнила. А супер... ездой! Циркуль самоходный.
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4 час.
СЭМЭН Иваницкий
что у нас, что у них - всё это пИДАРАСО - жЫДОВНИК(((((
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3 час.
Коська
Это прозрение произошло с Акиньшиной после того как ей "посчастливилось слиться" В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ С МЭТТОМ ДЕЙМОНОМ на съемках фильма о Джеймсе БОРНЕ!!! А так больше И НЕОТКУДА появиться в этой пустой голове, мыслей о слиянии в единое целое с мировой кино индустрией!!!"
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3 час.
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