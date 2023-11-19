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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о том, почему не фолили на Холмгрене: «Боялись, что будет пробивной»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему не дал установку нарушить правила за 1,6 секунды до конца при «+3» на табло.

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