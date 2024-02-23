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В РАН предупредили о новой мощной вспышке на Солнце

В РАН предупредили о новой мощной вспышке на Солнце

На Солнце произошла крупнейшая вспышка за последние семь лет. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), сообщение цитирует «РИА Новости» в пятницу, 23 февраля.

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