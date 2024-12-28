👋 На перроне в Симферополе Снегурочка и снеговик проводят анимационные программы для детей и взрослых Артисты зимних героев устраивают викторины и конкурсы с сюрпризами и сладкими подарками.
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👋 На перроне в Симферополе Снегурочка и снеговик проводят анимационные программы для детей и взрослых Артисты зимних героев устраивают викторины и конкурсы с сюрпризами и сладкими подарками.