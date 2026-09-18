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FiNE NEWS

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Пентагон снова удивил: свежие кадры НЛО 2024 года бьют все рекорды скорости!

Представьте: где-то в небе проносится нечто, что обычные радары и пилоты не могут толком объяснить. И вот Пентагон снова делится с миром свежими доказательствами — только что рассекретили шестой пакет архивов, где есть видео, снятое в 2024 году.

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