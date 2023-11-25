Bloomberg: экологические фонды инвестировали около $5 трлн в оборонные компании

Экологические фонды инвестировали около $5 трлн в оборонные компании. Об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о так называемых ESG-фондах, или фондах, которые инвестируют в предприятия, которые, как декларируются, проводят ответственную социальную и экологическую политику.
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