По итогам саммита НАТО в Анкаре Киеву дадут еще 140 млрд евро

Саммит НАТО в Анкаре утвердил миллиарды евро военной помощи Украине, но встреча Трампа и Зеленского расставила главные акценты: США отказали в новых ракетах, предложив лишь лицензию на производство, а Трамп занял откровенно выжидательную позицию.