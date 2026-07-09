По итогам саммита НАТО в Анкаре Киеву дадут еще 140 млрд евро

Саммит НАТО в Анкаре утвердил миллиарды евро военной помощи Украине, но встреча Трампа и Зеленского расставила главные акценты: США отказали в новых ракетах, предложив лишь лицензию на производство, а Трамп занял откровенно выжидательную позицию.
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