НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

74 подписчика

По итогам саммита НАТО в Анкаре Киеву дадут еще 140 млрд евро

По итогам саммита НАТО в Анкаре Киеву дадут еще 140 млрд евро

Саммит НАТО в Анкаре утвердил миллиарды евро военной помощи Украине, но встреча Трампа и Зеленского расставила главные акценты: США отказали в новых ракетах, предложив лишь лицензию на производство, а Трамп занял откровенно выжидательную позицию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии