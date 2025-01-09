База противоракетной обороны в Редзиково. Кот в мешке? База противоракетной обороны (ПРО) НАТО в польском Редзиково официально открыта 13 ноября 2024 года.
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База противоракетной обороны в Редзиково. Кот в мешке? База противоракетной обороны (ПРО) НАТО в польском Редзиково официально открыта 13 ноября 2024 года.
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