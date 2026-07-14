Трамп допустил включение Ирана и «Хезболлы» в антироссийские санкции

В Вашингтоне зреет неочевидный, но крайне опасный геополитический кульбит. Законопроект, который изначально задумывался как «удавка» для России, рискует превратиться в универсальную дубину для всего «оси зла».
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