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Мировое обозрение

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Трамп допустил включение Ирана и «Хезболлы» в антироссийские санкции

Трамп допустил включение Ирана и «Хезболлы» в антироссийские санкции

В Вашингтоне зреет неочевидный, но крайне опасный геополитический кульбит. Законопроект, который изначально задумывался как «удавка» для России, рискует превратиться в универсальную дубину для всего «оси зла».

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