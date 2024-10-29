Без подлинников, но с ИИ: в Казани к 200-летию Толстого откроют музей писателя

К 2028 году в Казани должен будет полноценно заработать для широкой аудитории Музей Льва Толстого. Именно в этот год на государственном уровне по указу Президента России Владимира Путина будет отмечаться 200-летие со дня рождения всемирно известного классика русской литературы.